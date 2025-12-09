Ultrasons et cerveau. Évolution ? Révolution ! Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 9 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Marc Vérin, neurologue, présente une nouvelle technique révolutionnaire, permettant la prise en charge des pathologies cérébrales.

Les ultrasons focalisés de haute intensité envoyés à travers le crâne permettent de traiter rapidement et définitivement tremblements mais aussi pathologies dégénératives, tumorales, et certains types d’épilepsie et de douleurs chroniques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T22:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine