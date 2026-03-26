Ulysse Aix-en-Provence

Ulysse

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 18h. Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un des chefs-d’oeuvre de la nouvelle danse française, par l’un de ses chorégraphes fondateurs Ulysse de Jean-Claude Gallotta, revu par le Groupe Grenade.

Créée il y a quarante-cinq ans, elle a depuis fait l’objet de multiples reprises et Josette Baïz l’a elle-même dansée à sa création, en 1982.

En remontant la pièce avec la toute nouvelle génération du Groupe Grenade en 2025, les deux chorégraphes nous invitent à redécouvrir cette référence majeure, à travers la fraîcheur, l’intelligence et la sobriété de ces jeunes danseurs. Avec panache et énergie les danseurs traversent cette Odyssée et prouvent qu’en danse aussi Ulysse fait légende !



De la poésie à l’état pur.



Distribution Ulysse

Adaptation chorégraphique Josette Baïz

Assistée par Stéphanie Vial, Jeanne Vallauri, Sinath Ouk et Camille Cortez

Musique originale Henry Torgue & Serge Houppin

Recréation costume par Claudine Ginestet d’après ceux de Léo Standard en 1981



Régie son en cours

Danseurs et danseuses du Groupe Grenade entre 8 et 13 ans Nour Belmekki, Jules Bertolo, Margaux Bourrel, Elena Chevereau, Ella Christophers, Manon Collins, Anatole Derieux, Marius Duseaux-Olive, Lilas Lautrey, Chiara Menard, Issam Ousseini, Antoine Palazzo, Olivia Rothschild, Salomé Rudloff, Maxence Siol, Lise-Marie Sumian, Sandro Villena



PRODUCTION Groupe et Compagnie Grenade Josette Baïz.

COPRODUCTION Carreau du Temple, Micadanses-Paris



Dans le cadre du festival Faits d’hiver et en partenariat avec Le Carreau du Temple établissement culturel et sportif de la Ville de Paris.

SOUTIEN L’association Groupe et Compagnie Grenade Josette Baïz est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC PACA. Elle est subventionnée par le Conseil Régional Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence et la Ville de Marseille.



Elle est membre-fondateur de Provence Culture, réseau d’excellence.



JOSETTE BAÏZ ET LE GROUPE GRENADE

Josette Baïz, formée par Odile Duboc, enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence.

En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte au 14e Concours International de Chorégraphie de Bagnolet et fonde alors sa première compagnie La Place Blanche.



En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d’une année à l’école primaire La Bricarde située dans les quartiers nord de Marseille. La rencontre avec des jeunes d’origines et de cultures diverses l’amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement sa démarche artistique. Sa recherche artistique s’est alors orientée vers un métissage chorégraphique dérivant du contemporain au hip-hop en passant par de multiples danses issues des cultures du monde, puis s’est ouvert à d’autres horizons chorégraphiques interprétant entre autres des pièces de Jean-Claude Gallotta, Jérôme Bel, Lucinda Childs, Akram Khan, Wayne McGregor, Crystal Pite, Hofesh Shechter…

Avec le succès des tournées, ces jeunes danseurs ont été rapidement reconnus comme porteurs d’un style chorégraphique nouveau le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage et d’ouverture sur le monde.



C’est dans ce sens d’ouverture, de pratique constante de la technique improvisation composition que Josette Baïz et le Groupe Grenade travaillent leurs créations.

A leur majorité, certains danseurs alliant technique, qualité et engagement se voient proposer d’intégrer progressivement la compagnie professionnelle.



A PROPOS DE GRENADE, PÔLE CHORÉGRAPHIQUE POUR LA JEUNESSE



Grenade est une expérience unique en France, aujourd’hui reconnue comme Pôle international chorégraphique pour la jeunesse. L’ensemble chorégraphique actuel réunit 90 danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade (70 enfants et adolescents de 8 à 20 ans pour le Groupe et une vingtaine d’adultes professionnels pour la Compagnie). Dans les Studios Grenade, Josette Baïz et son équipe de professeures, professeures, danseurs, danseuses pédagogues proposent des cours ouverts à partir de 6 ans et de nombreux ateliers et stages à destination de publics divers. Enfin, ils interviennent tout au long de l’année dans de nombreuses écoles du Département, essaimant le Style Grenade inlassablement, sur le territoire et à l’international. .

Place des Prêcheurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

One of the masterpieces of new French dance, by one of its founding choreographers: Ulysse by Jean-Claude Gallotta, revisited by Groupe Grenade.

L’événement Ulysse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence