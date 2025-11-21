Ulysse aux pays des merveilles Galerie Arles
Ulysse aux pays des merveilles Galerie Arles vendredi 21 novembre 2025.
Ulysse aux pays des merveilles
Du 21/11 au 18/12/2025 le jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h.
Egalement sur rendez-vous. Galerie 19 rue jouvène Arles Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
L’exposition est un parcours entre les lignes du dessin à la photographie, de la poésie au collage, l’artiste vous invite à remonter les flots à contre-sens jusqu’à la source du langage.
Découvrez Ulysse aux pays des merveilles à Arles ! Une exposition captivante qui fusionne mythologie et merveilleux dans une aventure culturelle unique. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art et de légendes. Ne manquez pas cet événement exceptionnel, une exploration épique vous attend ! .
Galerie 19 rue jouvène Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur havettenicolas@gmail.com
English :
The exhibition is a journey between the lines: from drawing to photography, from poetry to collage, the artist invites you to sail back upstream to the source of language.
German :
Die Ausstellung ist ein Parcours zwischen den Zeilen: Von der Zeichnung zur Fotografie, von der Poesie zur Collage die Künstlerin lädt Sie ein, gegen den Strich flussaufwärts zu gehen, bis zur Quelle der Sprache.
Italiano :
La mostra è un viaggio tra le righe: dal disegno alla fotografia, dalla poesia al collage, l’artista invita a risalire la corrente fino alla sorgente del linguaggio.
Espanol :
La exposición es un viaje entre líneas: del dibujo a la fotografía, de la poesía al collage, el artista invita a navegar río arriba hasta la fuente del lenguaje.
