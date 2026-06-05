Ulysse en valise par la cie La Générale Électrique Melgven mardi 25 août 2026.

Melgven

Ulysse en valise par la cie La Générale Électrique

Parc du Questel Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Réservation conseillée

Survitaminée, décalée en marionnettes et théâtre d’objets racontée dans une valise par un manipulateur astucieux, distingué et…. un tantinet débridé. Ulysse, le vainqueur de Troie, après 10 ans de batailles, fait sa valise pour revoir son Île, son royaume et sa famille. Mais en gagnant à Troie, il a fait des vagues. Et sur le chemin du retour le Cyclope, les sirènes et d’autres veillent sur leur île.

Mardi 25 août Deux séances 15H à 16H.

A partir de 6 ans

Durée 30 minutes. .

Parc du Questel Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

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English :

L’événement Ulysse en valise par la cie La Générale Électrique Melgven a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA