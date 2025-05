Ulysse et le voyage – Bibliothèque municipale Dinan, 24 mai 2025 18:00, Dinan.

Côtes-d’Armor

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d'Armor

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

« Ulysse et le voyage » Présentation en textes et musique des 5e Rencontres de Musique Ancienne et Poésie avec « L’Atelier à Musiques » et Marie Wiart.

Vous allez découvrir « Ulysse et le Voyage » pendant 3 jours du festival La Musique baroque italienne, Monteverdi, la Poésie d’Homère et de Dante, la mise en scène et la création contemporaine sur instruments baroques.

Marie Bitaud Mezzo Soprano

Marie Wiart Claviers et textes (ou Virginal, Piano et textes) .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

