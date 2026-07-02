Informations pratiques

Muntzenheim

Ulysse et les nuits d’Orient

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Inspiré de la légende d’Ulysse, ce spectacle de danses orientales vous invite à découvrir une autre facette de son odyssée. Danseuses, musiques envoûtantes et tableaux poétiques vous plongeront dans un univers où la mythologie rencontre la magie des nuits d’Orient.

Cette année, laissez vous emporter dans un voyage entre mythes et mystères…

Inspiré de la légende d’Ulysse, ce spectacle de danses orientales vous invite à découvrir une autre facette de son odyssée. Et si ses aventures l’avaient conduit vers d’autres terres ?

Entre palais enchantés, créatures mystérieuses et nuits étoilées.

Chaque escale révèle une nouvelle histoire.

Danseuses, musiques envoûtantes et tableaux poétiques vous plongeront dans un univers où la mythologie rencontre la magie des nuits d’Orient.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage hors du temps…

Notre spectacle initialement prévu les 27 & 28 juin est reporté aux dates suivantes samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 97 86 95 christophe.burgert@gmail.com

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English :

Inspired by the legend of Odysseus, this belly dance performance invites you to discover another facet of his odyssey. Dancers, enchanting music, and poetic scenes will immerse you in a world where mythology meets the magic of Oriental nights.

L’événement Ulysse et les nuits d’Orient Muntzenheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Colmar