ULYSSE | L’ODYSSÉE INTÉRIEURE BASCALA Bruguières

ULYSSE | L’ODYSSÉE INTÉRIEURE

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

ULYSSE L’odyssée intérieure n’est pas un simple spectacle. C’est une expérience immersive, à la croisée du théâtre sensoriel, de l’hypnose et de la musique live.

Grâce à une subtile combinaison d’hypnose douce (Kevin Finel), de techniques de souffle (Vincent Hürner) et d’univers musicaux envoûtants (Geoffrey Secco et Sébastien Heintz), ULYSSE plonge chaque spectateur dans un état modifié de conscience propice à l’imaginaire. Nul besoin d’expérience préalable des audios seront proposés en amont pour se familiariser à ce voyage. .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

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English :

ULYSSE ? L?odyssée intérieure is not just a show. It’s an immersive experience at the crossroads of sensory theater, hypnosis and live music.

L’événement ULYSSE | L’ODYSSÉE INTÉRIEURE Bruguières a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE