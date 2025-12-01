Ulysse Mars en concert Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Ulysse Mars en concert Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 12 décembre 2025.
Ulysse Mars en concert
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Compositeur musicien originaire du Cotentin, lauréat du concours Jacques Brel jeunes talents, Ulysse nous interprète des textes poétiques avec son humour. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 Al.tiboussa@gmail.com
English : Ulysse Mars en concert
L’événement Ulysse Mars en concert Avranches a été mis à jour le 2025-12-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts