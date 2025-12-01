Ulysse Mars en concert Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Ulysse Mars en concert

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

2025-12-12

Compositeur musicien originaire du Cotentin, lauréat du concours Jacques Brel jeunes talents, Ulysse nous interprète des textes poétiques avec son humour. .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 Al.tiboussa@gmail.com

