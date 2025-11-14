Ulysse MARS Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

Ulysse MARS

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

À partir de la forme chanson, Ulysse Mars cherche à émouvoir par les présences conjuguées de sa voix, sa guitare, son humour, ses mots et ses silences.

Pour les amateurs de Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette, ou David Lafore.

À partir de la forme chanson, Ulysse Mars cherche à émouvoir par les présences conjuguées de sa voix, sa guitare, son humour, ses mots et ses silences.

Pour les amateurs de Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette, ou David Lafore.

Pizzas au feu de bois dès 18h18

Réservation conseillée

au 06 84 76 04 72 .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

English : Ulysse MARS

Using the song form, Ulysse Mars seeks to move audiences with the combined presence of his voice, guitar, humor, words and silences.

For fans of Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette, or David Lafore.

German : Ulysse MARS

Ausgehend von der Form des Chansons versucht Ulysse Mars, durch die vereinte Präsenz seiner Stimme, seiner Gitarre, seines Humors, seiner Worte und seiner Stille zu berühren.

Für Liebhaber von Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette oder David Lafore.

Italiano :

Utilizzando la canzone come punto di partenza, Ulysse Mars cerca di emozionare il pubblico con la presenza combinata della sua voce, della sua chitarra, del suo umorismo, delle sue parole e dei suoi silenzi.

Per gli appassionati di Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette e David Lafore.

Espanol : Ulysse MARS

Partiendo de la canción, Ulysse Mars busca emocionar al público con la presencia combinada de su voz, su guitarra, su humor, sus palabras y sus silencios.

Para fans de Brel, Brassens, Barbara, Bertrand Belin, Brigitte Fontaine, Nicolas Jules, Juliette y David Lafore.

L’événement Ulysse MARS Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-11-06 par Isle-Auvézère