Umami • Collectif A/R Théâtre de Cusset Cusset

Umami • Collectif A/R Théâtre de Cusset Cusset dimanche 12 octobre 2025.

Umami • Collectif A/R

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 15:45:00

Date(s) :

2025-10-12

Avec leur stand de cuisine nomade, une cuisinière malicieuse et une danseuse goûteuse partent à la recherche de l’umami, cette mystérieuse cinquième saveur japonaise, à la fois subtile et insaisissable.

.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

With their nomadic kitchen stand, a mischievous cook and a tasty dancer set off in search of umami, that mysterious fifth Japanese flavor, both subtle and elusive.

German :

Eine schelmische Köchin und eine geschmackvolle Tänzerin machen sich mit ihrem nomadischen Küchenstand auf die Suche nach Umami, dem geheimnisvollen fünften japanischen Geschmack, der gleichzeitig subtil und schwer fassbar ist.

Italiano :

Con il loro stand di cucina nomade, un cuoco malizioso e una ballerina gustosa partono alla ricerca dell’umami, il misterioso quinto sapore giapponese, sottile e sfuggente.

Espanol :

Con su puesto de cocineros nómadas, un cocinero travieso y una bailarina sabrosa parten en busca del umami, ese misterioso quinto sabor japonés, tan sutil como escurridizo.

L’événement Umami • Collectif A/R Cusset a été mis à jour le 2025-09-01 par Vichy Destinations