Umami – Fête de la Fermentation, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes

Umami – Fête de la Fermentation 18 et 19 avril Agronaute (L’) – Ferme urbaine Loire-Atlantique

Accès libre / Selon animations : gratuit ou payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

« UMAMI – La fête de la fermentation » est un événement organisé dans le but de créer un rendez- vous emblématique de la fermentation et de l’alimentation, et de sensibiliser à l’univers savoureux de la lactofermentation, des micro-organismes et de la fermentation en général..

Au programme :

– Un marché avec plus d’une vingtaine de stands d’artisans qui expérimentent la fermentation : pain, fromage, miso, kombucha, kimchi, légumes fermentés, mais aussi vin et bière.

– Des ateliers (accès libre ou sur réservation) : apprenez vous-même à fermenter en vous inscrivant au différents ateliers. Légumes fermentés, ginger beer, miso, kéfir ou encore sauces piquantes sont au menu !

– Des conférences et des démonstrations : plusieurs mini-conférences, temps d’échanges et des démonstrations proposées par des fermenteurs passionnés.

– Un banquet fermenté (samedi 18 avril 2026 à 19h30) sur réservation uniquement : le samedi soir, le festival accueillera la 3e édition du banquet fermenté. Aux fourneaux : un trio de cheffes fermenteuses composé d’Adélie Delajot (Le Cellier, Nantes), Annie Mach (cheffe itinérante) et Gaëlle Valin (Sur le Pont, Saint-Aignan).

– Nouveauté 2026, les enfants sont à l’honneur ! Le festival propose aussi un vrai programme kids avec un parcours sensoriel, des activités créatives et un menu adapté à leurs papilles.

Agronaute (L’) – Ferme urbaine 2 rue du Sénégal – Ancien MIN, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://les-bouillonnantes.com/2026/03/30/umami-5-la-fete-de-la-fermentation-nantes-2026/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://umaminantes.com/ »}]

Le rendez-vous nantais des amateurs de fermentation est de retour pour une 5e édition qui se tiendra les 18 & 19 avril 2026 à l’Agronaute.