Umami – Fête de la Fermentation, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes
Umami – Fête de la Fermentation, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes samedi 18 avril 2026.
Umami – Fête de la Fermentation 18 et 19 avril Agronaute (L’) – Ferme urbaine Loire-Atlantique
Accès libre / Selon animations : gratuit ou payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
« UMAMI – La fête de la fermentation » est un événement organisé dans le but de créer un rendez- vous emblématique de la fermentation et de l’alimentation, et de sensibiliser à l’univers savoureux de la lactofermentation, des micro-organismes et de la fermentation en général..
Au programme :
– Un marché avec plus d’une vingtaine de stands d’artisans qui expérimentent la fermentation : pain, fromage, miso, kombucha, kimchi, légumes fermentés, mais aussi vin et bière.
– Des ateliers (accès libre ou sur réservation) : apprenez vous-même à fermenter en vous inscrivant au différents ateliers. Légumes fermentés, ginger beer, miso, kéfir ou encore sauces piquantes sont au menu !
– Des conférences et des démonstrations : plusieurs mini-conférences, temps d’échanges et des démonstrations proposées par des fermenteurs passionnés.
– Un banquet fermenté (samedi 18 avril 2026 à 19h30) sur réservation uniquement : le samedi soir, le festival accueillera la 3e édition du banquet fermenté. Aux fourneaux : un trio de cheffes fermenteuses composé d’Adélie Delajot (Le Cellier, Nantes), Annie Mach (cheffe itinérante) et Gaëlle Valin (Sur le Pont, Saint-Aignan).
– Nouveauté 2026, les enfants sont à l’honneur ! Le festival propose aussi un vrai programme kids avec un parcours sensoriel, des activités créatives et un menu adapté à leurs papilles.
Agronaute (L’) – Ferme urbaine 2 rue du Sénégal – Ancien MIN, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://les-bouillonnantes.com/2026/03/30/umami-5-la-fete-de-la-fermentation-nantes-2026/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://umaminantes.com/ »}]
Le rendez-vous nantais des amateurs de fermentation est de retour pour une 5e édition qui se tiendra les 18 & 19 avril 2026 à l’Agronaute.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Atelier cinéma et images animées – En famille, Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Les choses qu’on n’ose pas parler, Théâtre du Cyclope, Nantes 14 avril 2026
- Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes 14 avril 2026
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026