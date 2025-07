Umbrella Musique à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Médiathèque Albert Camus Marmande

Venez vibrer au son d’Umbrella Musique, un groupe à l’univers généreux et métissé, qui mêle avec brio pop, funk, jazz et soul américaine. Le temps d’un après-midi, ils vous feront redécouvrir les grands standards de la chanson française, revisités avec modernité et élégance. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Umbrella Musique à la Médiathèque

Come and vibrate to the sound of Umbrella Musique, a group with a generous, mixed universe, brilliantly blending pop, funk, jazz and American soul.

German :

Umbrella Musique ist eine Band, die Pop, Funk, Jazz und amerikanischen Soul miteinander verbindet.

Italiano :

Venite a godervi i suoni di Umbrella Musique, un gruppo con un universo generoso e misto che mescola brillantemente pop, funk, jazz e soul americano.

Espanol : Umbrella Musique à la Médiathèque

Venga a disfrutar de los sonidos de Umbrella Musique, un grupo con un universo generoso y mestizo que mezcla con brillantez pop, funk, jazz y soul americano.

