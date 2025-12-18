Umlaut Big Band joue Melba Liston, Pierre-Antoine Badaroux – Umlaut Big Band Théâtre de l’Aquarium Paris

Après un travail de longue haleine sur la musique de Mary Lou Williams avec la Zodiac Suite (2023) et Mary’s Ideas (2021), Pierre-Antoine Badaroux puise à nouveau dans les archives manuscrites d’une autre musicienne oubliée, Melba Liston (1926-1999).

Née à Kansas City en 1926, elle débute comme tromboniste et arrangeuse au sein des orchestres de Gerald Wilson, Dizzy Gillespie et Quincy Jones puis collabore étroitement avec Randy Weston et Mary Lou Williams et travaille dans les studios de la Motown ou sur la scène Jamaïcaine dans les années 1970. Le fonds d’archives de Melba Liston, conservé au Center for Black Music Research à Chicago, donne à voir de nombreux manuscrits qui n’ont jamais été enregistrés, une musique d’une grande richesse qui se décline à travers de nombreuses collaborations artistiques.

Le Umlaut Big Band se propose de créer un répertoire constitué à partir de ces archives que Pierre-Antoine Badaroux a consultées en septembre 2023 lors de sa résidence à la Villa Albertine : fragments reconstitués et œuvres inédites permettent de donner un portrait musical de cette figure oubliée de l’histoire du jazz.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Juliette Sainlaud, chargée de l’accueil des publics et des artistes (juliette@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Des œuvres perdues. Une grande dame oubliée. La fête. Une trajectoire. Douces ballades. Du blues. Les îles. Trombones, saxophones, trompettes. Musique d’hier jouée pour demain.

Le jeudi 05 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 5€ à 22€

Public jeunes et adultes.

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 La CartoucherieParis

