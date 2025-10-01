Umut Köker dans « Paradoxe » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Umut Köker dans « Paradoxe »

Mercredi 1er octobre 2025 de 19h30 à 20h45 et de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant.

Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences … Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près.



Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, son enfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, son célibat ou le racisme ambiant, Paradoxe son premier spectacle milite pour le besoin de dépasser les apparences. Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker est la révélation incontournable de cette rentrée. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

With his sharp pen and a view of the world that is as gentle, sensitive and tender as it is lucid, he delivers a show that is both hilarious and poignant.

German :

Mit seiner scharfen Feder und einem Blick auf die Welt, der ebenso sanft, sensibel und zärtlich wie klar ist, liefert er uns eine urkomische und ergreifende Show.

Italiano :

Con la sua penna tagliente e una visione del mondo tanto gentile, sensibile e tenera quanto lucida, offre uno spettacolo che è allo stesso tempo esilarante e commovente.

Espanol :

Con su afilada pluma y una visión del mundo tan amable, sensible y tierna como lúcida, ofrece un espectáculo a la vez hilarante y conmovedor.

