UMUT KOKER dans PARADOXE – THEATRE LE METROPOLE Paris

UMUT KOKER dans PARADOXE Début : 2026-02-13 à 20:10. Tarif : – euros.

UMUT KOKER dans PARADOXEComme il le dit lui-même : « J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences » … Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa « tête de Turc », car le trentenaire n’est pas à un « Paradoxe » près. Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant. Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, son enfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, son célibat ou le racisme ambiant, « Paradoxe » son premier spectacle milite pour le besoin de dépasser les apparences. Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker est la révélation incontournable de cette rentrée. Artiste : Umut Köker Auteur : Umut Köker, Waly Dia Metteur en scène : Waly Dia Durée : 70 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75