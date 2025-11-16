UMUT KÖKER – ESPACE JULIEN Marseille

UMUT KÖKER Début : 2025-11-16 à 18:00. Tarif : – euros.

Comme il le dit lui-même : « J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences » …Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage dustand up. Mais ne vous fiez pas à sa « tête de Turc », car le trentenaire n’est pas à un« Paradoxe » près. Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’iln’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant.Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, sonenfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, soncélibat ou le racisme ambiant, « Paradoxe » son premier spectacle milite pour le besoin dedépasser les apparences. Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker estla révélaUon incontournable de ceVe rentrée.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13