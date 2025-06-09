Umut Köker Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon
Umut Köker Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon jeudi 22 janvier 2026.
Umut Köker Festival Drôlement Bien
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences… . Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près. Avec sa plume acérée et son regard, aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant. .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Umut Köker Festival Drôlement Bien
German : Umut Köker Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement Umut Köker Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME