Umut Köker Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon

Umut Köker Festival Drôlement Bien

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences… . Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près. Avec sa plume acérée et son regard, aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant. .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Umut Köker Festival Drôlement Bien

German : Umut Köker Festival Drôlement Bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Umut Köker Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME