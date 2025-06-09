Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Umut Köker Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon jeudi 22 janvier 2026.

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon

2026-01-22 20:00:00
2026-01-22

Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences… . Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près. Avec sa plume acérée et son regard, aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant.   .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

