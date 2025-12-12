UMUT KOKER – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

UMUT KOKER Début : 2026-06-25 à 20:33. Tarif : – euros.

Stand-up sensible et coupant comme un sabreAvec sa longue barbe et sa gueule de “tête de Turc” (c’est lui qui le dit), Umut Köker débarque avec un humour qui gratte là où ça fait rire. Ne vous fiez pas aux apparences : derrière sa carrure imposante se cache un sniper de la punchline, capable de désamorcer les clichés avec tendresse et ironie.Dans Paradoxe, son tout premier spectacle, Umut déroule le fil de ses origines turques et kurdes, de ses souvenirs de banlieue à ses galères dans les tours de la Défense. Il parle de racisme, de célibat, d’identité… avec un mélange désarmant de lucidité et de douceur. C’est drôle, c’est touchant, c’est brillamment écrit — et surtout, ça fait du bien.Une vraie révélation. À ne pas rater.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63