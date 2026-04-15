Umut Köker : Paradoxe Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 20:30 –

Gratuit : non 32 € 32 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Comme il le dit lui-même : « J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences… » Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand-up. Mais ne vous fiez pas à sa « tête de Turc » car le trentenaire n’est pas à un « Paradoxe » près. Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant. Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, son enfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, son célibat ou le racisme ambiant, « Paradoxe », son premier spectacle, milite pour le besoin de dépasser les apparences. Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker est la révélation incontournable de cette rentrée. Représentation mercredi 15 avril 2026 à 20h30

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/



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