Un 13 juillet en fête à Troyes ! Troyes

Un 13 juillet en fête à Troyes !

Divers lieux Place Jean Moulin, Espace Argence, Forum de l’Hôtel de Ville, Quai la Fontaine Troyes Aube

Au programme



> Dès 18h30 — Place Jean-Moulin

Cérémonie et défilé républicain



> Dès 19h30 — Espace Argence

Le traditionnel Bal des pompiers fait son grand retour (entrée gratuite)



> À partir de 20h30 — Forum de l’Hôtel de Ville

Animations graff en live et French cancan



> À 23h — Quai La Fontaine

Grand spectacle pyrotechnique et musical imaginé par Lux Factory, sur le thème Voilà l’été .

