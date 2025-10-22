Un abri pour nos amis les hérissons Grenade-sur-l’Adour

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes

Participez à notre atelier créatif et utile consistant à construire un abri à hérissons avec Les Copeaux de Coline. Ensemble, nous apprendrons à fabriquer un refuge chaleureux et sécurisé pour ces petits animaux essentiels à la biodiversité. Guidés par les conseils de Coline, experte en bricolage, vous manipulerez des matériaux pour créer un abri durable et repartirez avec votre réalisation à installer directement au fond de votre jardin !

Matériel fourni. Places limitées .

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

