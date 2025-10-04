Un acteur dans ma bibli’ : les bandes annonces de livres Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand Chenôve

En pleine rentrée littéraire de septembre, le comédien nous propose une expérience originale pour découvrir les nombreux titres publiés à cette période : les bandes annonces de livres !

Pour faire le choix d’un livre, le lecteur n’a souvent que le résumé de la quatrième de couverture à se mettre sous la dent. Avec « Les bandes annonces de livres » , entrez d’emblée dans la chaire du roman en goûtant ses meilleurs morceaux : les premières pages.

Une « entrée » en littérature idéale pour ouvrir son appétit à la lecture !

Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand Place Coluche 21300 Chenôve Chenôve 21300 Le Mail Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

