Un acteur dans ma bibli’, par Philippe Lardaud Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand Chenôve

Un acteur dans ma bibli’, par Philippe Lardaud Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand Côte-d’Or

Gratuit, réservation conseillée – bibliotheque@chenove.fr – 03 80 51 55 09

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

En pleine rentrée littéraire, nous vous proposons une expérience originale pour découvrir les nombreux titres publiés à cette période : les bandes annonces de livres !

Pour faire le choix d’un livre, le lecteur n’a souvent que le résumé de la quatrième de couverture à se mettre sous la dent. Avec les bandes annonces de livres, entrez d’emblée dans la chaire du roman en goûtant ses meilleurs morceaux : les premières pages.

Une « entrée » en litterature idéale pour ouvrir son appétit à la lecture !

Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand Place Michel Colluci , 21300 Chenôve Chenôve 21300 Le Mail Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Arthur Péquin