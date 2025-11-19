UN ADO PEUT EN CACHER UN AUTRE – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

UN ADO PEUT EN CACHER UN AUTRE Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence. Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin. Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps. Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux… Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente. Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait… Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuites.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29