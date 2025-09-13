Un ado peut en cacher un autre Comédie La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 18:15:00

2025-09-13 2025-10-25 2025-11-08

Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence.

Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin.

Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps. Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux…

Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente. Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait…

Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuites.

Informations pratiques

Durée 1h15

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

