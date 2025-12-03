UN ADO PEUT EN CACHER UN AUTRE – L’ESPACE COMEDIE Lille

UN ADO PEUT EN CACHER UN AUTRE Début : 2025-12-31 à 17:00. Tarif : – euros.

La séance initialement prévue le 23 novembre 2025 à 17h00 est annulée, remboursement des billetsMarina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence.Marina a du mal avec ce gamin. Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps. Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux… Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente. Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait… Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuites.

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59