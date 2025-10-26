Un After pour Du Coeur à la Rue Place de la Libération La Réole

Place de la Libération Cinéma Le Rex La Réole Gironde

2025-10-26

L’association La Tribale Démarche a le plaisir de vous inviter au Cinéma Rex La Réole pour l’After du Festival Du Cœur à la Rue 2025. Au menu, une vidéo reportage, un diaporama especial , des récoltes de paroles et de la musique live avec Sébastien Charrieras, Robin Magord et Jean Michel Achiary, sans oublier la voix et les textes de Frédérique Solari. A la toute fin, faim , nous aurons un apéro tout doux dans le hall. .

Place de la Libération Cinéma Le Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

