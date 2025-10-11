Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans Lavardac

Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans Lavardac samedi 11 octobre 2025.

Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans

9 Rue Jules Ferry Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-17 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-23

Un air de cirque école de cirque mini-stage en famille dès 5 ans.

Dates samedis 11/10 22/11 20/12 2025 17/01 28/02 14/03 25/04 23/05 2026.

Renseignements 07.83.73.29.21 ou unairdecirque@gmail.com

Réservations 07.83.73.29.21

A la séance 10e adulte ados + 5e enfant ( 16ans)

9 Rue Jules Ferry 47230 Lavardac .

9 Rue Jules Ferry Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 73 29 21 unairdecirque@gmail.com

English : Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans

German : Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans

Italiano :

Espanol : Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans

L’événement Un air de cirque (école de cirque) Mini-stage en famille dès 5 ans Lavardac a été mis à jour le 2025-09-30 par OT de l’Albret