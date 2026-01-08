Un air de cirque Zone industrielle Labarre Nérac

Un air de cirque

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Ils sont 17, ils ont entre 11 et 16 ans.

Ce qu’ils présenteront est un travail en cours, en vu du spectacle de fin d’année.

Certaines figures, ils les imaginent et les peaufinent depuis longtemps.

À la fois un travail, une recherche personnel et une fabuleuse dynamique de groupe. .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

