Un air de cirque Zone industrielle Labarre Nérac
Un air de cirque Zone industrielle Labarre Nérac vendredi 30 janvier 2026.
Un air de cirque
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Ils sont 17, ils ont entre 11 et 16 ans.
Ce qu’ils présenteront est un travail en cours, en vu du spectacle de fin d’année.
Certaines figures, ils les imaginent et les peaufinent depuis longtemps.
À la fois un travail, une recherche personnel et une fabuleuse dynamique de groupe. .
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un air de cirque
L’événement Un air de cirque Nérac a été mis à jour le 2026-01-05 par OT de l’Albret