Un air de famille Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement vendredi 7 novembre 2025.

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h.

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-11-09

La comédie culte de Jean-Pierre Bacri et AgnèsJaoui.

Rire, émotion, répliques mémorables, un texte intelligent et drôle qui n’a pas pris une ride!



L’inénarrable famille Ménard vous attend pour une soirée (presque) comme les autres. C’est vendredi, la famille Ménard se réunit Au Père Tranquille , le café tenu par Henri. Tous se préparent à aller au restaurant. Sauf que…







Philippe a réussi. Il est cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa soeur Betty, une célibataire farouche. Il est marié à Yolande. En famille, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par l’ainé, Henri, qui désespère la mère.





Il doivent partir au restaurant pour célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.





Et quand Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlements de comptes…







Auteurs Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri

Par l’Atelier Mathieu Labrouche .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 39 93 contact@letetard.com

