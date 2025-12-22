Un air de famille, salle des loisirs Montigné-le-Brillant

Un air de famille

salle des loisirs Rue de Venage Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-27 2026-01-30 2026-01-31

Un air de famille est une comédie acerbe et humoristique sur les liens familiaux qui unissent… et étouffent parfois.

Chaque vendredi soir, la famille Mesnard se réunit au café familial avant d’aller au restaurant. Mais ce soir, entre rancunes et règlements de comptes, l’ambiance vire au chaos, révélant les non-dits et les frustrations.

Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-sports-et-loisirs-de-montigne-le-brillant-aslm/evenements/un-air-de-famille-samedi-24-01-26-2-1

ou Valérie au 06 31 29 76 70 après 18h00 .

salle des loisirs Rue de Venage Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 29 76 70 aslm53970@orange.fr

English :

Un air de famille is an acerbic, humorous comedy about family ties that unite? and sometimes suffocate.

