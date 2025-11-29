Un air de famille Maison de Pays Nyons
Un air de famille
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
Le Carrefour des Habitants du Nyonsais est heureux de vous proposer cette soirée théâtrale.
Comédie d’Agnès Jaoui et Jean Pierre Bacri
Par la compagnie Jeux de mots
Mise en scène de Denise Roche
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 47 31 ass.fam.nyonsais@orange.fr
English :
The Carrefour des Habitants du Nyonsais is delighted to present this theatrical evening.
Comedy by Agnès Jaoui and Jean Pierre Bacri
By the company Jeux de mots
Directed by Denise Roche
German :
Der Carrefour des Habitants du Nyonsais freut sich, Ihnen diesen Theaterabend anbieten zu können.
Komödie von Agnès Jaoui und Jean Pierre Bacri
Von der Compagnie Jeux de mots
Inszenierung von Denise Roche
Italiano :
Il Carrefour des Habitants du Nyonsais è lieto di presentarvi questa serata di teatro.
Commedia di Agnès Jaoui e Jean Pierre Bacri
A cura della compagnia Jeux de mots
Regia di Denise Roche
Espanol :
El Carrefour des Habitants du Nyonsais se complace en presentarles esta velada teatral.
Comedia de Agnès Jaoui y Jean Pierre Bacri
Por la compañía Jeux de mots
Dirigida por Denise Roche
