Un Air de Famille Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:30 – 22:30

Gratuit : non à partir de 5€ Vous pouvez réserver en ligne. Paiement possible sur place par CB, espèce et chèque. Tout public

La pièce incontournable D’Agnès Jaouï et JP. Bacri met en scène la famille Ménard. Chaque vendredi soir, elle se retrouve « au Père tranquille », pauvre bistrot de province tenu par Henri, le fils aîné de la famille. Ce soir-là la famille se retrouve pour l’anniversaire de Yolande, mais la soirée ne va pas se dérouler comme prévu habituellement. Et quand Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de la famille, les réjouissances vont bien vite se transformer en règlements de comptes.Des dialogues justes, drôles à souhait, un humour implacable et une fine observation des relations familiales réjouiront indiscutablement le public.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

