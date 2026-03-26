Un air de fête Salle de spectacle Le Miroir Gujan-Mestras

Un air de fête

Salle de spectacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Cinq de Cœur a 30 ans. Cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonant dans la performance musicale et la folie qui les caractérisent.

Au programme décors grandioses, costumes époustouflants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Tout est prêt pour la première, pour demain.

Comment ça, demain ? Pour Cinq de Cœur aujourd’hui est une répétition générale. Rien n’a été livré ! La seule chose qui soit tout à fait prête c’est la salle remplie d’un public qui trépigne.

Comment Cinq de Cœur va-t-il s’en sortir ? .

Salle de spectacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 info.culture@ville-gujanmestras.fr

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English : Un air de fête

L’événement Un air de fête Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gujan-Mestras