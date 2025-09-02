Un air de fête La Forgerie, Wassy Wassy

Un air de fête Samedi 23 mai 2026, 20h30 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00 – 2026-05-23T23:00:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00 – 2026-05-23T23:00:00

Cinq de Cœur fête ses 30 ans avec un spectacle jubilatoire mêlant performance musicale et folie scénique. Au programme : décors grandioses, costumes éblouissants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Un mélange explosif d’audace et de fantaisie, pour une soirée unique.

Mise en scène : Virginie Lemoine (assistée de Laury André)

Avec : Rachel Pignot, Karine Sérafín, Sandrine Mont-Coudiol, Fabian Ballarin et Vincent Gilliéron

Direction musicale : Nicolas Kern

Production : Arts & Spectacles Production

Durée : 1h15

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Un spectacle musical détonant mêlant humour, chants a cappella, numéros visuels et magie, pour fêter les 30 ans de Cinq de Cœur.