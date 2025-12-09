un air de fête Wassy
un air de fête Wassy samedi 23 mai 2026.
un air de fête
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Cinq de Cœur fête ses 30 ans avec un spectacle jubilatoire mêlant performance musicale et folie scénique. Au programme décors grandioses, costumes éblouissants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Un mélange explosif d’audace et de fantaisie, pour une soirée unique.
Mise en scène Virginie Lemoine (assistée de Laury André)
Avec Rachel Pignot, Karine Sérafín, Sandrine Mont-Coudiol, Fabian Ballarin et Vincent Gilliéron
Direction musicale Nicolas Kern
Production Arts & Spectacles Production
Durée 1h15 .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
L’événement un air de fête Wassy a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne