un air de fête Wassy

un air de fête

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Cinq de Cœur fête ses 30 ans avec un spectacle jubilatoire mêlant performance musicale et folie scénique. Au programme décors grandioses, costumes éblouissants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Un mélange explosif d’audace et de fantaisie, pour une soirée unique.

Mise en scène Virginie Lemoine (assistée de Laury André)

Avec Rachel Pignot, Karine Sérafín, Sandrine Mont-Coudiol, Fabian Ballarin et Vincent Gilliéron

Direction musicale Nicolas Kern

Production Arts & Spectacles Production

Durée 1h15 .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

