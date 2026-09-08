Informations pratiques

Mertzwiller

Un air de vérité

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-03 19:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

À travers le jeu, le slam, le rap et la vidéo, Sandra Libre et Mathias Gourdot racontent l’histoire d’un couple qui se déchire à cause d’une théorie du complot

À travers le jeu, le slam, le rap et la vidéo, Sandra Libre et Mathias Gourdot racontent l’histoire d’un couple qui se déchire à cause d’une théorie du complot. Lequel des deux est dans le vrai ? Lequel est le mouton de l’histoire ? Seule une bonne dose d’esprit critique permettra de faire la part des choses. 0 .

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 bib@mertzwiller.fr

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English :

Through games, slam poetry, rap, and video, Sandra Libre and Mathias Gourdot tell the story of a couple whose relationship falls apart because of a conspiracy theory

L’événement Un air de vérité Mertzwiller a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte