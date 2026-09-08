Un air de vérité Mertzwiller
mardi 3 novembre 2026 · Mertzwiller
Informations pratiques
Mertzwiller
Un air de vérité
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-03 19:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
À travers le jeu, le slam, le rap et la vidéo, Sandra Libre et Mathias Gourdot racontent l’histoire d’un couple qui se déchire à cause d’une théorie du complot
À travers le jeu, le slam, le rap et la vidéo, Sandra Libre et Mathias Gourdot racontent l’histoire d’un couple qui se déchire à cause d’une théorie du complot. Lequel des deux est dans le vrai ? Lequel est le mouton de l’histoire ? Seule une bonne dose d’esprit critique permettra de faire la part des choses. 0 .
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 bib@mertzwiller.fr
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English :
Through games, slam poetry, rap, and video, Sandra Libre and Mathias Gourdot tell the story of a couple whose relationship falls apart because of a conspiracy theory
L’événement Un air de vérité Mertzwiller a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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