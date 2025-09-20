Un albenassien à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny Maison Michel Veyrenc Aubenas

Un albenassien à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny Maison Michel Veyrenc Aubenas samedi 20 septembre 2025.

Un albenassien à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny 20 et 21 septembre Maison Michel Veyrenc Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition réalisée en 2015 à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation de l’arsenal de Yokosuka à l’entrée de la baie de Tokyo est prolongée par l’accès à divers documents.

Cette exposition a eu pour suite l’édition d’un album couleur plus riche encore au plan iconographique : Yokosuka à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny. Cette publication a reçu un prix de l’Académie de Marine. Léonce Verny a été choisi comme parrain de la promotion de l’ENSIM 2023, 10e successeur de Vauban.

Se pencher sur la fondation de l’arsenal de Yokosuka, c’est visiter tout un pan de notre patrimoine maritime et combien la qualité des ingénieurs du génie maritime en France a eu une influence incontournable dans les grandes évolution géopolitiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe.

Maison Michel Veyrenc 8, rue Jourdan, 07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.facebook.com/MaisonVeyrencDeLaValette?hc_location=timeline Construite sur les vestiges du Château-vieux d’Aubenas, la Maison Michel Veyrenc entre dans l’Histoire en 1593 avec l’arrestation des bienheureux jésuites Jacques Salès et Guillaume Sautemouche, reconnus au rang des martyrs par l’Eglise catholique. Elle sera fortement endommagée lors de la révolte de Roure en 1670.

C’est vers 1740 que François-Louis Barthélémy, avocat, fait construire son escalier. Son fils sera premier consul d’Aubenas en 1789. En plus de l’escalier, remarquable par sa stéréotomie et ses rampes en fer forgé de style rocaille, on peut remarquer dans la cour d’entrée et les rez-de-chaussée des vestiges de l’époque médiévale et le système d’alimentation de la citerne en eaux pluviales. On relève aussi les restes d’une grande et ancienne cuisine et une halle autrefois ouverte. En façade sur la rue Jourdan, la grande porte d’entrée à bosses date du XVIIIe siècle, et à l’opposé, au nord, la cour charretière conserve aussi des vestiges du Château-vieux ; la façade arrière du logis avec sa fenêtre à meneaux et les corbeaux en balcon qui supportaient les lieux d’aisance remonte au XVIIe. Zone piétonne proche du château.

Cette exposition réalisée en 2015 à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation de l’arsenal de Yokosuka à l’entrée de la baie de Tokyo est prolongée par l’accès à divers documents.

©Archives Verny