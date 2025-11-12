Un Album, Une Appli ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Un Album, Une Appli ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy mercredi 12 novembre 2025.
Un Album, Une Appli !
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 15:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Créations numériques pour les enfants
À la découverte de l’album Oh ! mon chapeau de Anouk Boisrobert & Louis Rigaud.
Et si les formes géométriques étaient magiques ?
Un atelier pour développer son imaginaire et sa créativité en composant un dessin numérique sur tablette et devenir un artiste 2.0 !
Pour les enfants de 6 ans à 10 ans.
Gratuit sur inscription par téléphone ou mail. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un Album, Une Appli ! Erquy a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor