Un Album, Une Appli ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Un Album, Une Appli !

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 15:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Créations numériques pour les enfants

À la découverte de l’album Oh ! mon chapeau de Anouk Boisrobert & Louis Rigaud.

Et si les formes géométriques étaient magiques ?

Un atelier pour développer son imaginaire et sa créativité en composant un dessin numérique sur tablette et devenir un artiste 2.0 !

Pour les enfants de 6 ans à 10 ans.

Gratuit sur inscription par téléphone ou mail. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un Album, Une Appli ! Erquy a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor