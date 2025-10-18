…Un Aller Pour SHAMBOUL Peintures Catherine POUZET Sculptures Phil De Monk Le Dessus Des Halles Audierne

…Un Aller Pour SHAMBOUL Peintures Catherine POUZET Sculptures Phil De Monk

Le Dessus Des Halles 2 place de la liberté Audierne Finistère

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-15

2025-10-18

… UN ALLER POUR SHAMBOUL… !!!

Phil De Monk et Catherine Pouzet font régulièrement des séjours à Shamboul, petite cité de caractère située sur un axe entre Shanghai et Kaboul dans la province de Nagshu.

Très difficile d’accès car située entre les montagnes du Tibet et les immenses lacs Urru Co et Selincuo, Shamboul bénéficie de paysages très diversifiés, plaines, montagnes, vallées, lacs.

A l’abri des autorités et de toute idéologie politique, ils peuvent observer la nature, explorer la diversité des voiliers, admirer ces chevaux dignes de l ’antique Mongolie et rencontrer ces personnages mystérieux qui profitent des grottes naturelles dans la montagne pour parfaire leur sagesse, loin du monde éreinté par la vitesse de la consommation et des opinions.

Shamboul est donc un lieu de silence, de liberté et de sagesse, propice à la création.

Nous vous invitons à un voyage dans son atmosphère, ses parfums, l’effervescence de sa poésie.

Horaires pendant l’expo

mercredi 10h30 > 12h30

vendredi 17h >19h

samedi 10h30 >13h

dimanche 14 h > 18h

Présence des artistes samedi et dimanche .

Le Dessus Des Halles 2 place de la liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne

