Un aller-retour dans le noir rencontre avec Julia Chapman Rue des gaves Oloron-Sainte-Marie vendredi 3 octobre 2025.

Rue des gaves Médiathèque Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

À vos agendas ! UN ALLER RETOUR DANS LE NOIR s’invite à Oloron Sainte-Marie et vous propose une rencontre avec l’auteure !

Née en Angleterre, Julia Chapman a exercé comme professeur d’anglais au Japon, en Australie, aux États-Unis et en France. Elle a aussi dirigé une auberge dans les Pyrénées avec son mari pendant six ans (Julia Chapman est en réalité le pseudonyme de Julia Stagg, auteur de la série Fogas Chronicles qui se déroule dans les Pyrénées françaises.) Aujourd’hui, elle habite dans le Yorkshire Dales, dans le nord de l’Angleterre, dont les paysages si typiques lui ont inspiré sa dernière série de romans Les Détectives du Yorkshire.

Dernier titre paru Rendez-vous avec le destin.

En partenariat avec L’Escapade.

Retransmission en direct sur Culture et vous en Haut-Béarn. .

Rue des gaves Médiathèque Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques

