Un amour de fée Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Un amour de fée

Jeudi 5 février 2026 de 10h à 10h30.

Jeudi 12 février 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 10:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12

Le Divadlo Théâtre Marseille présente le spectacle un amour de fée dès 1 ans !Familles

Un petite fée bien maladroite va devoir sauver son ami Archi le hibou des lutins farceurs et trouver son élément l’eau, le feu, l’air ou la terre.



La fée LiLou est bien seule… Comme elle ne sait pas encore utiliser ses pouvoirs magiques, les autres fées se moquent d’elle.

Elle préfère donc rester à l’écart des autres mais elle va croiser Archi, le vieil hibou de la forêt. Lorsque celui-ci est kidnappé par les lutins, la petite fée va devoir faire tout son possible pour le retrouver !



Pour y parvenir, elle devra trouver l’origine de son pouvoir parmi les différents éléments l’eau, le feu, la terre et l’air. Mais rien ne semble fonctionner.



Va t-elle y parvenir ? Elle aura sans nul doute besoin de l’aide de tous les enfants !



Une jolie aventure féérique et éducative vous attend !

Avec Mélissandre Martel par la compagnie La petite fée. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Divadlo Théâtre Marseille presents un amour de fée (a fairy love) from age 1!

L’événement Un amour de fée Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille