Un amour de jeunesse | Théâtre des Salinières rue Charles de Gaulle Châteaubernard

Un amour de jeunesse | Théâtre des Salinières
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse…
Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English : Un amour de jeunesse | Théâtre des Salinières
At twenty, Antoine, without a penny in his pocket, married Maryse…
But she left him overnight for humanitarian missions in Africa.
