UN AMOUR D’OPERA – PALAIS GARNIER Paris

UN AMOUR D'OPERA

VISITES SPECTACLES – UN AMOUR D’OPÉRA Durée : 01h45 / Âge : Dès 08 ans. VISITES GUIDÉES DE L’OPÉRA GARNIERVivez une expérience inoubliable avec une visite guidée de l’Opéra Garnier animée par un comédien.LE CONCEPT -Plongez dans une visite spectacle où un comédien vous guidera à l’intérieur de l’Opéra Garnier. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez ce monument iconique et les anecdotes historiques qui font sa renommée. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Cécile Saglia est une sublime danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris. Un soir, lors d’une chute, elle se brise la cheville. Blessée à vie, elle doit renoncer à sa carrière de danseuse. Refusant de quitter l’établissement qui lui est si cher, elle réussit à se faire embaucher en tant qu’ouvreuse et vendeuse à la boutique de l’Opéra Garnier. Elle découvre alors le « Le parfum secret de l’Opéra »…LES ATOUTS DE CETTE VISITE EN FAMILLE – • Une immersion totale grâce à une comédienne qui favorisent la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité en famille.

PALAIS GARNIER Place de l’Opéra 75009 Paris 75