Un ancien sanctuaire au cœur d’une nature d’exception Chapelle Saint-Sauveur du Castel Mondorff

Un ancien sanctuaire au cœur d’une nature d’exception Chapelle Saint-Sauveur du Castel Mondorff dimanche 21 septembre 2025.

Un ancien sanctuaire au cœur d’une nature d’exception Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Sauveur du Castel Moselle

Les visiteurs peuvent se garer sur le parking situé à hauteur de l’arrêt de bus d’Altwies, sur la route de Mondorf. Il faut ensuite compter environ dix minutes de marche pour rejoindre la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle Saint-Sauveur du Castel ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs. Dès l’époque celtique, ce rocher était utilisé comme terre d’accueil et de refuge. Ce lieu de pèlerinage est reconnu depuis le XVIe siècle et saura vous faire voyager à travers les siècles.

Chapelle Saint-Sauveur du Castel 57570 Mondorff Mondorff 57570 Moselle Grand Est 03 82 82 13 12 https://mondorff.fr Pour découvrir la chapelle Saint-Sauveur du Castel, vous devrez suivre un sentier de pèlerinage, le long duquel vous trouverez un chemin de croix. Cette découverte se mérite ! Mais une fois arrivé, cette charmante petite chapelle coiffée de son campanile vous charmera à coup sûr. Bancs de pierre, statue cachée dans le tronc d’un arbre, et, par les vitres de la porte de la chapelle, vous pourrez entrevoir l’autel avec son tabernacle tournant, œuvre d’art des sculpteurs de l’atelier de Greff. Propice à un moment de sérénité, ce coin caché, hors du temps, ne manquera pas de vous intriguer.

La chapelle Saint-Sauveur du Castel ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs. Dès l’époque celtique, ce rocher était utilisé comme terre d’accueil et de refuge. Ce lieu de pèlerinage est le…

© OT CCCE