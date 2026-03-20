Un Âne en famille !

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Que diriez-vous d’adopter un âne pour une balade en famille, sur le Domaine du Pin…

Vous craquez pour son doux regard, son allure placide et ses yeux maquillés ! En sa compagnie, vous vivez un moment original et ludique, dans les allées cavalières et les prairies vertes du Domaine du Pin.

1 heure de balade et de découverte, pour mieux comprendre l’âne et apprendre à le diriger, tenu en main. Il a bien sûr son caractère, ce n’est pas qu’une légende, mais c’est ce qui fait son charme.

Julian, votre accompagnateur vous dévoilera tous ses petits secrets pour mieux décoder votre nouveau compagnon de route.

Une activité attendrissante et ludique pour toute la famille !

Embarquez dans l’ESCARGOLINE, ce petit attelage léger pouvant promener 2 adultes ou 3 enfants (en bas âge), pendant que Julian, votre accompagnateur, mène l’âne sur les petits chemins arborés du Domaine.

Idéal pour des personnes à mobilité réduite, ou pour une famille avec des enfants en bas âge !

Réservez votre moment avec l’âne du Haras du Pin, il saura vous faire passer un moment inoubliable !

Le mercredi en juillet et août. .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Un Âne en famille !

L’événement Un Âne en famille ! Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin