Un animal, des amis mots Théâtre de Jeanne Nantes dimanche 8 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 15:00 – 16:00

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Conte musical/Concert théâtralisé – pour jeune public de 3 à 10 ansde Laurent Deschamps Un spectacle jeune public de Laurent Deschamps plein d’humour, de chansons et de bonne humeur dans l’univers des animaux de la ferme, baigné dans la multiculture des ses références musicales. Le jeune fermier Tijan, au désespoir de son père, préfère écrire des chansons plutôt que travailler à la ferme.Un grand malheur va s’abattre sur la ferme : la sécheresse !Tijan va mobiliser tous ses amis les animaux pour lutter contre la sécheresse dans un show enchaînant chanson sur chanson avec chaque fois la surprise de découvrir un nouveau type de musique.Place aux cochons rock’n’roll, au renard rappeur, au chien reggae, à la vache tango, aux poules bavaroises, à l’âne country, pour ne citer qu’eux dans cet enchantement au rythme entraînant. Originalité de taille : tous les animaux de la ferme sont faits à partir d’objets de récupération. Durée : 50 min. environ Concerts :dimanche 8 février 2026 à 15hmercredi 11 février 2026 à 14h30

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/