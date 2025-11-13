Un apéro avec un écrivain ! Rencontre avec le romancier Karim Miské Médiathèque Marcel Arland Langres

Un apéro avec un écrivain ! Rencontre avec le romancier Karim Miské Jeudi 13 novembre, 19h00 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre

Ils sont 13 auteurs à sillonner le Grand Est à la rencontre de leurs lecteurs. Du 12 au 22 novembre 2025, le Festival au fil des ailes investit les médiathèques pour offrir un moment unique de rencontre avec ceux qui font la littérature d’aujourd’hui.

N’oubliez pas d’apporter des grignotages à partager.

Bio de Karim Miske :

Né en 1964 à Abidjan d’un père Mauritanien et d’une mère française, Karim Miské a grandi à Paris avant de partir à Dakar pour des études de journalisme. Depuis son retour en France, il a réalisé une vingtaine de films documentaires éclairant des problématiques sociétales brûlantes comme la bio-éthique, les néo-fondamentalismes juifs, les chrétiens et les musulmans, en passant par la surdité. Auteur de plusieurs tribunes sur la racialisation de la société française, il tient un blog sur le site des Inrockuptibles. Son premier roman, Arab jazz, rencontre un franc succès. Il est d’ailleurs traduit en neuf langues. Dans La Situation, son deuxième ouvrage, il nous plonge dans une dystopie de guerre civile en France en 2030 entre des milices de gauche et d’extrême-droite. Une façon pour selon lui de « tendre un miroir » à une « société française de plus en plus fracturée ».

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Une occasion unique de rencontrer un écrivain en chair et en os, de partager un moment convivial et de poser toutes vos questions ! Rencontre Ecrivain

crédit Chloé Vollmer-Lo