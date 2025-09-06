Un Après-midi à Chavy Chavy Ozenay

Un Après-midi à Chavy Chavy Ozenay samedi 6 septembre 2025.

Un Après-midi à Chavy

Chavy Château de Chavy Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Toute l’année, la Compagnie Juste avant l’oubli installe sa scène au quatre coins de la France faisant voyager les notes et les mots à travers les villes et les campagnes. Alors le temps d’un week-end, elle pose ses valises et propose « Un après-midi à Chavy ».

Ce Festival organisé dans le cadre champêtre du Château de Chavy est l’occasion de découvrir les productions de la compagnie mais aussi d’accueillir ses amis et ses compagnons de route.

Après la folie et les turpitudes de la rentrée, le festival offre une parenthèse avant de clore définitivement l’été. Une parenthèse pour découvrir des talents émergents, des artistes amateurs, des compagnies professionnelles… Une parenthèse pour s’émerveiller devant des expositions, spectacles, concerts, pour se retrouver, pour partager, pour vibrer ensemble et partager un repas au château le dimanche !

Un Après-midi à Chavy s’inscrit dans la dynamique associative locale apportant la spécificité et la sensibilité artistiques de la compagnie. L’objectif est de créer du lien dans nos villages grâce aux rencontres artistiques et rassembler des bénévoles de tous horizons. .

Chavy Château de Chavy Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté justeavantloubli@gmail.com

English : Un Après-midi à Chavy

German : Un Après-midi à Chavy

Italiano :

Espanol :

L’événement Un Après-midi à Chavy Ozenay a été mis à jour le 2025-08-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II