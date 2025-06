Un après-midi à la base de loisirs ! Saint-Malo-de-Beignon 8 juillet 2025 12:00

Morbihan

Un après-midi à la base de loisirs ! Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 12:00:00

fin : 2025-08-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-08-20

Venez passer un après-midi à la base de loisirs de Saint-Malo-de-Beignon !

Au programme :

– Jeux géants en bois en accès libre à partir de 12h puis accès tout l’après-midi

– Balade contes et créations de nature de 14h30 à 16h30

Prêts pour un voyage entre imaginaire et réalité ? Installez-vous tranquillement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et laissez les contes vous emmener à la découverte d’arbres, de fleurs, d’animaux, de korrigans et d’autres personnages légendaires de Bretagne et d’ailleurs.

Préparez-vous à rentrer dans leur pour vous initier à quelques savoir-faire voyager dans le ciel, créer des parfums des bois, faire siffler les herbes et regarder danser les arbres.

L’animation est sur réservation obligatoire en office de tourisme (Guer, Malestroit, Lizio, La Gacilly), par téléphone ou en ligne. Pas de réservation sur place, nombre de participants limités.

Pour finir votre journée sur une note musicale, n’hésitez pas à compléter votre venue au Camping d’Aleth grâce à un repas/concert. Tout l’été, le camping souhaite vous offrir des soirées chaleureuses, où la culture, la gastronomie et la convivialité se mêlent pour créer des souvenirs inoubliables. Des moments de bonheur et de découverte à partager!

– Sur les deux dates repas barbecue et dessert de la boulangerie locale.

– Le 8 juillet, à 20h contes OZEGAN

– Le 20 août, à 19h musique acoustique CYL DUO

Tarif

– Repas 22 euros par adulte, 16 euros par enfant de 12 ans, boisson incluse (réservation par le Camping d’Aleth directement)

– Concert gratuit .

Base de loisirs

Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un après-midi à la base de loisirs ! Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2025-06-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande